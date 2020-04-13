В среду может состояться еще одно внеочередное заседание ВР - нардеп

Сегодня в 17:00 должно состояться заседание фракции "СН".

Народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко не исключает, что 15 апреля состоится еще одно внеочередное заседание парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

"Следующее заседание у нас планируется в среду. И вечером сегодня будет фракция... Возможно, что-то сегодня не сможем проголосовать, перенесем на среду. И будем обсуждать те вопросы, по которым не удастся найти общий компромисс", - отметил Шинкаренко.

Он уточнил, что заседание фракции планируется на сегодня на 17:00.

Отвечая на уточнение относительно того, будут ли на внеочередном заседании Верховной Рады 15 апреля рассматриваться законопроект о банковском регулировании, депутат отметил: "По заседанию у нас всегда все меняется, но я чувствую очень серьезный настрой на то, чтобы это произошло именно в среду. Что касается закона о банках - мне трудно сказать. Я думаю, что здесь будет какое-то решение, которое мы сегодня-завтра сможем увидеть".