В среду может состояться еще одно внеочередное заседание ВР - нардеп
Народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко не исключает, что 15 апреля состоится еще одно внеочередное заседание парламента.
Читайте такжеНекоторые нардепы уже излечились от коронавируса COVID-19 – Разумков
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".
"Следующее заседание у нас планируется в среду. И вечером сегодня будет фракция... Возможно, что-то сегодня не сможем проголосовать, перенесем на среду. И будем обсуждать те вопросы, по которым не удастся найти общий компромисс", - отметил Шинкаренко.
Он уточнил, что заседание фракции планируется на сегодня на 17:00.
Отвечая на уточнение относительно того, будут ли на внеочередном заседании Верховной Рады 15 апреля рассматриваться законопроект о банковском регулировании, депутат отметил: "По заседанию у нас всегда все меняется, но я чувствую очень серьезный настрой на то, чтобы это произошло именно в среду. Что касается закона о банках - мне трудно сказать. Я думаю, что здесь будет какое-то решение, которое мы сегодня-завтра сможем увидеть".