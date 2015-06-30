Шокин назначил прокуроров Тернопольской и Ивано-Франковской областей

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТСН.

Согласно приказа Шокина, прокурором Ивано-Франковской области стал Владислав Братюк, которого во вторник, 30 июня, представил коллективу главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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Среди первоочередных задач для нового руководителя облпрокуратуры он назвал борьбу с коррупцией и незаконным вывозом леса и отметил, что будет ждать результаты уже через три месяца.

Прокуратуру Тернопольской области, в соответствии с приказом Шокина, возглавил старший советник юстиции Александр Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин уволил с должности прокурора Ивано-Франковской области Игоря Настасяка.

Игорь Настасяк был назначен руководителем прокуратуры Ивано-Франковской области в марте 2014 года.