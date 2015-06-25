Шокин уволил главного прокурора Ивано-Франковской области

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, соответствующий приказ Виктор Шокин подписал сегодня, 25 июня.

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Также Игорь Настасяк освобожден от обязанностей председателя коллегии Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, Игорь Настасяк был назначен руководителем прокуратуры Ивано-Франковской области в марте 2014 года.