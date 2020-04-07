МИД Украины требует отменить призыв на военную службу РФ в оккупированном Крыму

С территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

МИД Украины выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, и требует его отмены.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"В частности, с территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тыс. человек. Что особенно цинично, ожидается, что большинство из них будет проходить ее за пределами Крымского полуострова, в частности в Южном военном округе, воинские части и командование которого непосредственно задействованы в осуществлении вооруженной агрессии против Украины на Донбассе", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркивают, что подобные действия Российской Федерации являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России как государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Также запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории.

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"Москва продолжает игнорировать призывы международного сообщества прекратить правонарушения в связи с призывом во временно оккупированном Крыму. Об этом, в частности, говорится в принятой 18 декабря 2019 года резолюции ГА ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В условиях, когда весь мир борется со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19, объявление так называемого "весеннего призыва" выглядит особенно грубо", - отметили в МИД.

В министерстве напомнили, что согласно статье 56 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, "оккупационное государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, в частности, прибегая к применению и проведению профилактических и предупредительных мер, необходимых для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий".

МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта.

Как сообщал УНИАН, в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что призыв жителей оккупированного полуострова на военную службу в российской армии является системным военным преступлением.