"Военное преступление": у Зеленского прокомментировали призыв жителей оккупированного Крыма на военную службу в РФ

Как отмечают в Представительстве президента Украины в АРК, то, что призыв проходит во время пандемии, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым подчеркнули, что призыв жителей оккупированного полуострова на военную службу в российскую армию является системным военным преступлением.

Как сообщает ведомство на своей Facebook-странице, на временно оккупированной территории АРК Россия начала весенний призыв граждан на военную службу.

Всего с территории полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы около 3,3 тыс. человек. При этом большинство из них отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов государства-оккупанта.

"Подчеркиваем, что такие действия Российской Федерации являются системным военным преступлением, а то, что призыв проходит во время пандемии, - ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 Конвенции", - говорится в сообщении.

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В представительстве также напомнили, что незаконная призывная кампания Российской Федерации в Крыму и уголовное преследование крымских мужчин за уклонение от призыва были осуждены мировым сообществом, в частности в резолюции Генассамблеи ООН.

Отмечается, что прокуратура АРК совместно с правозащитными организациями направили в Международный уголовный суд сообщение о военных преступлениях РФ в Крыму, среди которых указан и принудительный призыв в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

"Обращаемся к крымчанам, которые не хотят идти в армию РФ и получить уголовный срок за уклонение, с просьбой сообщать о фактах незаконного призыва и прохождения службы. Ведь собранные доказательства помогут в работе по пресечению незаконного призыва в Крыму на международном уровне", - призвали в ведомстве.

С такими сообщениями можно обращаться в прокуратуру АРК по телефону +38 (044) 596 73 57 и в Telegram, Viber, Whatsapp по телефону +38 (096) 700 1600, а также по адресу zvern01@ark.gp.gov.ua и на страницу прокуратуры в Facebook; в Представительство президента Украины в АРК по номерам 0800502192, +38 (0552) 49-59-39, в Skype по логину ark predstavnictvо, по адресу zvernennia@ppu.gov.ua и на страницу в Facebook; в Крымскую правозащитную группу по номеру +38 (067) 224 01 73, по адресу crimeahrg@gmail.com и на страницу в Facebook.