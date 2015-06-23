Откровение от Бати

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович давно не появлялся на публике. И не удивительно, что его первое интервью иностранному изданию – ВВС Newsnight – вызвало такой ажиотаж. Но интересным это явление стало вовсе не из-за рассказов о соседстве межигорского жилья Януковича со страусами из «частного зоопарка» и трогательной заботой об оных (все мы помним любовь «легитимного» к туфлям из страусиной кожи), а также не из-за повторения российских пропагандистских штампов относительно киевской хунты, западноукраинских радикалов и поддержки всего этого «шабаша» Европой и США. Гораздо большего внимания стоят другие словесные пассажи беглеца.

Например, чуть больше года назад на первой своей пресс-конференции в Ростове Виктор Федорович заявлял, что возвращаться в Украину не намерен. По крайней мере, до тех пор, пока не получит гарантий безопасности для себя и своей семьи. Теперь же он говорит, что очень хочет вернуться на Родину, как «любой нормальный человек». Причем, не просто вернуться, а и отвечать за каждый свой шаг. Что ж, украинцы, пожалуй, тоже были бы не против такого возвращения. Подготовили бы репатрианту уютную скамью подсудимых и камеру…

В этом контексте, к слову, интересно еще одно откровение Виктора Януковича, который заявил, что «обратился сейчас в Генеральную прокуратуру» с просьбой продемонстрировать обществу материалы расследования (речь идет о расследованиях преступлений против Майдана). И, в принципе, наряду с ответами на вопросы – обращался ли беглый экс-президент в ГПУ и к кому именно – общество тоже хотело бы узнать подробности вышеупомянутых расследований. Более того, украинцев, как и Януковича, интересует и еще один вопрос, прозвучавший из уст беглеца: «Покажите, где счета Януковича?». Действительно, доблестные правоохранители и сотрудники спецслужб страны, которая борется с коррупцией – покажите уже, право слово.

Впрочем, дальнейшие откровения «легитимного» заставляют не только усомниться в его здравом душевном состоянии, но и лишний раз свидетельствуют, что бывший украинский президент – такая же марионетка в руках хозяина Кремля, как нынешние самопровозглашенные вожди ДНР и ЛНР. В пользу этого утверждения могут свидетельствовать как озвученные страшилки о целых поездах вооруженных радикалов, которых мужественно встречала «самооборона» Крыма, так и «включение дурачка» на вопрос журналиста о «зеленых человечках» на полуострове, наличие которых и непосредственное участие в дальнейших событиях сам Путин давно не отрицает.

Далее следует феерическое признание Януковича в том, что его охрана «постоянно контактировала со своими коллегами, которые занимаются безопасностью не только в Украине, но и в других странах». Стало быть, «коллегами» из России. В результате, побег «легитимного» из Украины был спланирован и осуществлен… охраной президента Украины по решению (!) президента РФ: «Это их работа, которой они занимались, и я в нее никогда не вмешиваюсь, в эти подробности. И то, что Владимир Путин принял решение по докладу своих спецслужб, это было его право и его дело. Он со мной не советовался. Я ему, конечно, благодарен за то, что он дал такую ​​команду и нам... моей охране способствовали в выполнении этой задачи – вывести меня и спасти мне жизнь… Поэтому службы между собой взаимодействовали, работали. Они выполняли свою работу, а Путин дал согласие». По сути сказанного, выходит, что 23 февраля 2014 года Януковича выкрали российские спецслужбы?

Что же касается ситуации на Донбассе, тут Виктор Федорович и вовсе «раскололся».

Во-первых, делая сноски на свою первую конференцию в Ростове после побега, где он, якобы, предостерег Киев и сказал: «не делайте этого с Донбассом». В этой связи хочется напомнить «легитимному», что о Донбассе в том выступлении он не говорил. А Донецк и Луганск упоминал лишь в контексте своего позорного бегства из страны, организованного, как теперь выяснилось, спецслужбами соседнего государства с царственного разрешения Владимира Путина.

Во-вторых, рассказывая, что о происходящем узнает с экранов российского ТВ, из личных коротких бесед с президентом РФ, которому сам позвонить не может, а только лишь ждет звонка, а также из общения в Ростове с теми, кто на Донбассе побывал. Вероятно, с такими же «добровольцами», которые год назад отжимали у Украины Крым?

Напоследок, Виктор Федорович признался, что продолжает быть гражданином Украины. И здесь возникает еще один вопрос, адресованный российским кураторам беглеца: насколько законным, с точки зрения законодательства Российской Федерации, в частности, миграционного, является такое бессрочное пребывание на территории России гражданина другого государства? Там ведь год назад ужесточили правила и все такое…

Татьяна Урбанская