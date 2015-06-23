В Минюсте назвали ведомства, оказывающие наибольшее сопротивление люстрации

Об этом в эфире 5 канала заявила директор Департамента люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко

"Больше всего – это Фискальная служба, МВД и прокуратура. Суды мы не берем, потому что там совсем другой конституционный порядок увольнения судей – это отдельная тема. Но эти органы – это исполнительная власть", – заявила Козаченко.

Читайте такжеВенецианская комиссия признала право Украины на люстрацию - ПетренкоНапомним, в последнем заключении Венецианской комиссии относительно закона о люстрации констатируется сохранение недостатков после предложенных правительством Украины изменений.

"Венецианская комиссия приветствует некоторые улучшения, предложенные к проекту закона, как создание Центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и внесении изменений в Единый государственный реестр лиц (в отношении которых применяются положения закона о люстрации). Однако закон, если в него будут внесены предложенные поправки, все еще будет иметь определенные недостатки”, - говорится в заключении комиссии.