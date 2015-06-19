Венецианская комиссия: В законе о люстрации есть недостатки после предложенных правительством изменений

Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии относительно закона о люстрации, принятом сегодня в Страсбурге, которое есть в распоряжении УНИАН.

В комиссии отметили, что представители украинской власти согласились, что закон о люстрации требует улучшения для того, чтобы соответствовать международным стандартам, и именно поэтому украинская сторона обратилась в Венецианскую комиссию за помощью. В феврале-мае 2005 года состоялся широкий обмен мнениями между представителями украинской власти и экспертами Венецианской комиссии. В частности, эксперты комиссии отметили, что диалог был конструктивным и помог прояснить определенные спорные моменты.

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"В апреле 2015 года Венецианская комиссия получила от украинской власти ряд проектов о внесении поправок в закон "Об очистке власти" и другие соответствующие законы, в частности, в избирательное законодательство, которые на данный момент рассматриваются в парламенте. Венецианская комиссия приветствует некоторые улучшения, предложенные к проекту закона, такие как создание центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и внесение изменений в Единый государственный реестр лиц (в отношении которых применяются положения закона о люстрации). Однако закон, если в него будут внесены предложенные поправки, все еще будет иметь определенные недостатки", - говорится в заключении комиссии.

Венецианская комиссия обратила внимание, что закон о люстрации преследует две цели, а именно: обеспечить защиту общества от тех лиц, которые, в силу своих действий в прошлом, могут представлять угрозу новому демократическому режиму; а также очищение органов государственного управления от тех лиц, которые имеют отношение к масштабной коррупции. "Термин «люстрация» в своем традиционном смысле охватывает только первый процесс", - отметили в Венецианской комиссии, объяснив, что осуществление люстрации и борьба с коррупцией вряд ли могут быть достигнуты с помощью одних и тех же средств. Украинская власть должна или исключить положение о борьбе с коррупцией из закона о люстрации, отнеся таким образом в другие законы, или изменить эти положения в отношении лиц, которые подпадают под люстрацию.

Эксперты комиссии также отметили, что украинская власть должна самостоятельно определять все должности, перечисленные в статье 3 (п. 1 и п. 2) (список должностей различного уровня, которые подпадают под закон о люстрации), которые играли ведущую роль в злоупотреблении властью при режиме Виктора Януковича в 2010-2014 годах или во время событий на Майдане. В то же время необходимо четко указать, при каких обстоятельствах определенная группа лиц или организация совершила серьезное нарушение прав человека, и ее представитель, сотрудник или посредник действительно занимал определенную государственную должность.

Процесс люстрации должен вводиться централизованным способом. По утверждению комиссии, если процесс децентрализованной процедуры сохраняться (когда каждый отдельный ведомственный орган проверяет лиц в соответствии с законом о люстрации), тогда полномочия центрального органа исполнительной власти со специальным статусом должны быть усилены или уточнены.

Кроме того, Венецианская комиссия обратила внимание, что люстрация не должна заменять процесс проведения структурных реформ, призванных укрепить верховенство права и бороться с коррупцией.

За процесс наблюдения по осуществлению люстрации, по мнению экспертов Венецианской комиссии, должен отвечать отдельный исполнительный орган. Эксперты считают, что центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который планируется создать, должен в этом процессе заменить Министерство юстиции. Также в этот процесс надо активнее привлечь представителей гражданского общества, чего на данный момент не сделано.