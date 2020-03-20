Брифинг КГГА по ситуации с коронавирусом в столице (видео)

Ранее у Кличко не исключили введения чрезвычайной ситуации.

Столичный городской голова Виталий Кличко провел брифинг относительно ситуации в столице, которая сложилась в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской государственной администрации заявили о планах ввести режим чрезвычайной ситуации в городе. По словам первого заместителя Кличко Николая Поворозника, документы сейчас проходят юридические процедуры.

Напомним, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

13 марта СНБО, среди прочего, решил с 17 марта закрыть на две недели пункты пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения; с 16 марта на две недели запретить въезд на территорию Украины иностранцев; закрыть с 16 марта на две недели контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями.