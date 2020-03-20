В КГГА сообщили о планах ввести в Киеве режим чрезвычайной ситуации

По словам первого заместителя главы КГГА, документы сейчас проходят юридические процедуры.

В Киевской городской государственной администрации заявили о планах ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

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По его словам, документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

13 марта СНБО, среди прочего, решил с 17 марта закрыть на две недели пункты пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения; с 16 марта на две недели запретить въезд на территорию Украины иностранцев; закрыть с 16 марта на две недели контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями.