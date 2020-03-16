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Вы блокируете жизнь Украины: Зеленский призвал Раду не уходить на карантин

18:20, 16 марта 2020
Политика
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Президент заявил, что Рада должна работать / Фото: УНИАН

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Об этом говорится в его видеообращении.

"Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность.

"В такие времена вы блокирует не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - убежден он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил, что ВР до 3 апреля не будет работать в пленарном режиме.

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