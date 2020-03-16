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Рада закроется на карантин после завтрашнего внеочередного заседания

13:28, 16 марта 2020
Политика
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Рада уходит на карантин вместе со всей страной / Иллюстрация REUTERS

Верховная Рада проведет внеочередное заседание утром 17 марта для принятия срочных законов по борьбе с эпидемией коронавируса. После этого парламент закроется на карантин до 3 апреля.

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Народные депутаты уже начали получать сообщения о карантине через СМС. Внеочередное заседание должно начаться завтра в 8 утра и продлиться до 10 утра.

Напомним, лидеры фракций Верховной Рады решили, что внеочередное заседание ВР начнется завтра в 8:00.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании предполагается рассмотреть законопроект, которым предлагаются меры по борьбе с коронавирусом.

Данный законопроект сегодня в 14:00 рассмотрит Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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