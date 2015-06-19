Замечания Венецианской комиссии по люстрации в целом остаются критическими - представитель Украины

Несмотря на отдельные точечные сдвиги в приведении Закона Украины “Об очищении власти” к европейским стандартам, как-то создание в будущем специально уполномоченного органа по вопросам люстрации и учет позиции экспертов относительно защиты частной жизни лиц, подлежащих люстрационной проверке, рекомендации европейских экспертов все же остаются критическими.

Об этом говорится в заключении, которое было обнародовано на сегодняшнем заседании Комиссии «За демократию через право», сообщил по результатам заседания представитель Украины в ВК Владимир Пилипенко.

По его словам, эксперты Совета Европы и в дальнейшем рекомендуют исключить из закона об "Очищении власти" положение о люстрации судей.

Читайте такжеВенецианская комиссия не одобряет люстрацию, но признает право Украины на ее проведение - депутат"Украинская сторона представила ВК изменения к закону о люстрации, которые планируют проголосовать в парламенте в ближайшее время. Но в этих изменениях не учтена предыдущая рекомендация ВК относительно исключения из-под действия закона «Об очищении власти» судей. Эксперты Совета Европы еще в декабре 2014 года отмечали, что фактически люстрационная проверка судей предусмотрена двумя законами «Об очищении власти» и «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине». Также обычных судей, по мнению ВК, необходимо исключить из закона о люстрации и проводить проверку по специальному закону", - пояснил Пилипенко.

Критическим и однозначным является замечание экспертов Венецианской Комиссии относительно нормы о необходимости прохождения люстрационной проверки кандидатов на выборные должности, а также народных депутатов.

"По мнению экспертов ВК, запрет занимать должности в органах государственной власти не должен касаться права граждан выдвигать свои кандидатуры на любые выборные должности, эти положения законопроекта эксперты назвали неприемлемыми. Поскольку они нарушают основополагающий принцип люстрации, предусмотренный стандартами Совета Европы. А также могут иметь политические последствия", - добавил представитель Украины в ВК.

По его словам, в целом можно сказать, что украинская сторона учла предыдущие замечания ВК лишь поверхностно, теперь дальнейшие действия за Верховной Радой, какие именно изменения к закону об очищении власти проголосуют народные депутаты.

В любом случае, положения относительно которых у ВК есть замечания, необходимо исключить из содержания Закона.

Он также добавил, что предыдущие замечания ВК, озвученные в декабре 2014 года относительно процесса люстрации в Украине все еще остаются актуальными, поскольку авторы Закона о люстрации за 6 месяцев сотрудничества с экспертами так и не смогли их учесть: это индивидуальность люстрации, защита персональных данных лиц, в отношении которых проводится люстраций на проверка, создание независимого органа по вопросам люстрации и снятия ответственности за проведение этого процесса с Министерства юстиции, а также люстрация судей по отдельному закону.

Напомним, ранее сегодня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Венецианская комиссия признала право Украины на люстрацию.