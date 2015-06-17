Штайнмайер раскритиковал Путина за рефлексы в духе "холодной войны"

Вслед за генсеком НАТО с критикой в адрес планов России расширить свой ядерный потенциал выступил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Немецкая волна.

В интервью немецкому новостному порталу Spiegel Online, опубликованном в среду, 17 июня, Штайнмайер негативно оценил анонсированные накануне президентом РФ Владимиром Путиным планы принять на вооружение 40 новых межконтинентальных баллистических ракет.

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"Это является ненужным и точно не способствует стабильности и уменьшению напряженности в Европе", - отметил политик.

Глава германской дипломатии добавил, что мир после завершения "холодной войны" в 1989 году изменился, но старые рефлексы того времени, очевидно, являются более живучими, чем мы считали до прошлого года".

Также он предупредил об опасности разворачивания "спирали эскалации слов, а следовательно и действий".

Франк-Вальтер Штайнмайер считает важным, чтобы конфликт в Украине не привел к подрыву мира в Европе, "который создавали с большой заботой и усилиями после падения Берлинской стены".