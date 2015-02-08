Штайнмайер: Судьба мирного плана по Украине решится через 2-3 дня

”Удастся ли пойти этим путем (реализации мирного плана) - решится в течение следующих двух-трех дней”, - сказал Штайнмайер в интервью немецкому телеканалу ARD в субботу вечером, 7 февраля, передает DW.

По его словам, дальнейшее развитие событий - в направлении эскалации или же в направлении перемирия и политического разрешения конфликта – зависит, прежде всего, от сторон противостояния. ”Сейчас мы действительно на перепутье”, - сказал Штайнмаер.

Читайте такжеПроект по Украине предусматривает демилитаризованную зону до 70 км от нынешней линии - ОлландКак сообщалось, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр иностранных дел Германии отметил, что учитывая конфликт в Украине, Европе угрожает новый раздел, и предостерег от принятия решений, которые могут разделить ее на десятилетия. Глава внешнеполитического ведомства призвал Украину и Россию к воплощению Минских договоренностей о прекращении огня. Политик убежден, что необходимые для этого решения должны быть приняты в Киеве и Москве, а не в Берлине или Париже.

Сегодня, 8 февраля, лидеры Германии, Франции, Украины и России планируютпровести телефонный разговор, во время которого обсудят совместный документ, который бы воплощал Минские договоренности.