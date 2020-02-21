Президент выразил уверенность, что равнодушие не имеет географического признака, и большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы принять у себя эвакуированных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не клеймить Тернопольскую и Львовскую области из-за недостойного поведения отдельных их жителей в связи с прибытием в Украину эвакуированных граждан из китайского Уханя.

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Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении в Facebook.

«Многих из нас поразили кадры, когда персонал медицинского учреждения, узнав, что людей везут не к ним, начал петь Гимн Украины. Но мы не должны забывать ключевые строки из нашего гимна: "і покажем, що ми, браття, козацього роду". А казацкий род - это стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечу и никогда не бросать своих», - отметил Зеленский.

«В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака, и большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину, как бы этого ни хотелось нашим врагам», - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

Эвакуированные в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.

В пресс-службе Нацгвардии заверили, что медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие НГУ.