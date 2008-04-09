БЮТ дал более 10 голосов в защиту Станик от Ющенко

Верховная Рада поддержала постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу указа Президента Украины об освобождении Сюзанны СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины».

«За» данное постановление проголосовали сегодня 232 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция “Наша Украина – Народная самооборона”, а фракция БЮТ обеспечила более 10 голосов.

В обращении содержится просьба к Президенту Украины пересмотреть свой указ на соответствие этого указа ряду статей Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, первоочередной вариант обращения было существенно откорректировано. Это произошло после того, как фракция БЮТ заявила, что поддерживает «обеспокоенность по данному вопросу», но не поддерживает некорректные формулировки, которые содержатся в проекте обращения.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подчеркнул, что ВР является законодательным, а не судебным органом. Он призвал к корректным формулировкам в обращении.

В первоочередном варианте обращения к Президенту Украины предлагалось отменить свой указ относительно освобождения С.СТАНИК с должности судьи Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года №368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины». Как сказано в документе, С.СТАНИК уволена "в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины".