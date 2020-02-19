CNN: Зеленский собирается держаться подальше от адвоката Трампа

Украинский президент во время встречи с американскими сенаторами в Киеве не охотно говорил о своей роли в скандале вокруг импичмента.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал сенаторам США на прошлой неделе, что не планирует проводить встречи с личным адвокатом Дональда Трампа. Об этом рассказал один из членов верхней палаты Конгресса, которые недавно были в Киеве с визитом.

В частности, как пишет CNN, сенатор Крис Мерфи от Демократической партии рассказал, что спросил Зеленского, испытывает ли он до сих пор давление со стороны Руди Джулиани и его расследований от имени американского президента. Украинский лидер избежал прямого ответа. Однако, по словам Мерфи, он сказал, что не планирует встречаться с Джулиани.

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«Зеленский дал четко понять, что не хочет говорить об этом. И я его понимаю. Но он сказал нам, что хоть Джулиани давно добивается встречи с ним, он всегда был осторожным с Джулиани и собирается держаться подальше», - сказал Мерфи.

«Он не намерен втягиваться в американскую политику больше, чем это уже, хоть и не умышленно, но произошло», - добавил сенатор.

Мерфи вместе с сенаторами-республиканцами Роном Джонсоном, Робом Портменом и Джоном Баррассо встречались с Зеленским перед тем, как отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии. Эта встреча американских парламентариев с украинским президентом была попыткой продемонстрировать, что обе партии США продолжают поддерживать Украину даже после горькой истории с импичментом Дональда Трампа.