Зеленский встретился с сенаторами США от Демократической и Республиканской партий

Президент Украины выразил благодарность за финансовую, военную и техническую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США от Демократической и Республиканской партий - Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мёрфи и поблагодарил их за двухпартийную поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах», - сказал Зеленский.

Также президент выразил США благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности, отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

«У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из самых больших своих заданий видит смену имиджа Украины в мире.

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«Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом», - сказал глава государства.

Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

«Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве», - отметил президент.

Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.