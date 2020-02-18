Суд оставил экс-депутата Пашинского под домашним арестом

Под круглосуточным домашним арестом Пашинский останется еще как минимум до 27 марта.

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении гражданину тяжких телесных повреждений, оставили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда от 28 января 2020 года, продлевающее меру пресечения, оставили без изменений.

Под круглосуточным домашним арестом подозреваемый останется еще как минимум до 27 марта.

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Напомним, под домашний арест Пашинского отправили 18 декабря 2019-го.

В декабре 2016 года в одном из сел Киевской области тогдашний депутат прострелил ногу мужчине, который якобы пытался напасть на депутата со стеклянной бутылкой. Сначала Пашинский говорил, что стрелял после того, как его повалили на землю, но впоследствии изменил показания и подтвердил, что стрелял стоя.

В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело Пашинского, но впоследствии его возобновили.

7 октября 2019 года бывшего депутата Пашинского взяли под стражу на два месяца, до 4 декабря без права внесения залога. В то же время адвокат Пашинского заявил, что прокурор не предоставил новых доказательств.

18 октября 2019 года Апелляционный суд Киева оставил Пашинского под стражей. 7 ноября бывшему народному депутату предоставили статус человека, которому угрожает опасность.