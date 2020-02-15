Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности: главные заявления (фоторепортаж)

Зеленский подчеркнул, что Европа недостаточно внимания уделила войне на Востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства критиковал отчет Munich Security Report и подчеркнул, что война на территории Украины является войной для всей Европы.

"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня...Но полную тишину пока еще не удалось обеспечить...Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня будет не просто на словах", - заявил он.

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Зеленский заявил о готовности к диалогу с населением ОРДЛО

Зеленский отметил, что украинская власть готова договариваться с мирными жителями оккупированного Донбасса, но не с представителями непризнанных "республик".

"Нас убеждают, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - заявил Зеленский.

Зеленский о местных выборах

Зеленский заявил о желании провести местные выборы осенью 2020 по всей Украине, включая оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и "хотелось бы и на территории Крыма".

Зеленский про новую инициативу относительно разведения на Донбассе

По словам Зеленского, украинская сторона предлагает проводить разведение по секторальному принципу, согласно которому, линия разграничения разбивается на сектора.

"Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника", - пояснил он, отметив, что в ближайшее время Украина проинформирует участников нормандского формата об этой инициативе.

Зеленский о завершении войны на Донбассе

Зеленский отметил, что не знает сколько нужно времени на завершение войны, но отметил, что этого хочет Украина и Европа и нужно, чтобы этого захотела Россия.

"Сильная армия, или ядерное оружие, или НАТО является защитой независимости территорий. Никакие документы, меморандумы не защищают. Я не верю ни в какие бумаги и всем странам мое предложение - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению", - сказал он.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в панели «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности: видео

Напомним, в день открытия 56 Конференции по вопросам безопасности там распространили план прекращения войны в Украине. Документ, создавали международные организации в сотрудничестве с Россией. Упоминаний о российской агрессии там избегают. Взамен предлагают Украине возобновить сотрудничество с РФ без возвращения Крыма.

МИД Украины осудило план и заявил, что текст не соответствует официальной позиции государства. Организаторы впоследствии признали, что на сайте документ оказался случайно и текст оттуда убрали.