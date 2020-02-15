На протяжении пяти лет мы закончим войну на Донбассе - президент

По словам Владимира Зеленского, когда он видит освобожденных украинских пленников, то понимает, что решение стать президентом было правильным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в течение пяти лет ему удастся закончить войну на Донбассе.

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Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

По словам президента, когда он видит результаты собственной работы и работы своей команды, особенно, возвращение пленников, которые со слезами на глазах благодарят, что могут снова быть вместе со своими родными, он понимает, что стать президентом было правильным.

Зеленский подчеркнул, его целью является прекращение войны на Донбассе.

"Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря... Если мы это сможем: вернем наших людей и наши территории, то я сделал это (стал президентом – УНИАН) не зря", - подчеркнул он.