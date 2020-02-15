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Осенью выборы должны состояться и на Донбассе, и в Крыму - президент (видео)

13:58, 15 февраля 2020
Политика
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Зеленский осенью хочет провести местные выборы на территории всей государства, включительно с оккупированными Донбассом и Крымом / фото president.gov.ua

Украинская власть стремится осенью провести местные выборы на территории всего государства, включительно с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

«Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас», - заявил он.

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При этом президент отметил, что сегодня российская сторона информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Донбасса было выдано 125 тысяч российских паспортов.

«Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром, легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о существовании определенных условий, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможны. Он добавил, что логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины.

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