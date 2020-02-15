Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу - Зеленский

Согласно этому принципу, линия разграничения разбивается на секторы, осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют любые незаконные вооруженные формирования, войска и техника.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.

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Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

"Среди прочего, лидеры "нормандского формата" договорились согласовать три дополнительные участка разведение сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года. Сейчас нашей стороной предложен и почти согласован один участок. Мы в процессе", - напомнил президент.

Также Зеленский сообщил об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемым "секторальному" принципу.

"Согласно ему, линия разграничения разбивается на секторы, осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют любые незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже в ближайшее время украинская сторона детально проинформирует участников "нормандского формата" о содержании этой инициативы.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского – в ноябре.

Лидеры стран "нормандского формата" во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.

12 февраля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе практически согласовали, что одной из трех новых участков для разведения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.