Зеленский: не совсем корректно говорить "война в Украине", это - война в Европе (видео)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская власть стремится прекратить войну на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не совсем корректно говорить «война в Украине», поскольку это - война в Европе.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

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«Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить «война в Украине». Это - война в Европе. И она, вместе с аннексией Крыма, уже длится столько же, как и Вторая мировая война. Шесть лет», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинская власть, как никто другой, стремится прекратить эту войну.

«И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине, как зоне опасности, вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир, и Украина восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ», - подчеркнул он.

Ранее, как сообщал УНИАН, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Россия в 2014 году захватила Крым, потому попирала территориальную целостность Украины. Он заметил, что "Запад побеждает", 30 лет назад пала Берлинская стена, но есть некоторые страны, которые не уважают суверенитет других государств.

"Некоторые государства все еще хотят иметь империи. Давайте поговорим о территориальной целостности или скорее о тех государствах, которые имеют пренебрежение к ней. Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии", - сказал Помпео.