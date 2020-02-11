Зеленский уволил Богдана с должности главы ОПУ: что о нем известно и чем запомнился

Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его советник в предвыборной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ № 46/2020 размещен на сайте главы государства.

«Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины», - говорится в указе.

Справка.

Андрей Богдан в политике

Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года, до этого был личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского (с 2015 года).

Родился во Львове, закончил Львовский национальный университет, получив квалификацию экономиста, специалиста по финансам и юриста.

Во времена президентства Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова был заместителем министра Кабмина - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, из-за чего у его назначения в администрацию Зеленского было много критиков.

На внеочередных выборах в ВР в 2014 году баллотировался по спискам Блока Порошенко под № 74, однако в парламент не прошел. 2016 года съездом партии был исключен из списка вместе с другими 12 кандидатами. Оспаривал это решение в суде, однако суд не удовлетворил исковые требования Богдана.

Во время пребывания Игоря Коломойского на посту главы Днепропетровской ОГА (2 марта 2014 – 24 марта 2015 гг.) был его советником, после чего стал его личным юристом.

Глава АПУ/ОПУ Андрей Богдан и противники его назначения

Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его советник в предвыборной кампании. В одном из интервью заявлял, что именно он уговорил Владимира Зеленского идти в президенты.

23 мая 2019 года на сайте президента появилась петиция с требованием отставки Богдана с должности главы администрации президента, которая за один день собрала 25 тысяч необходимых голосов. В петиции указано, что Богдан подпадает под действие Закона Украины «Об очистке власти», а потому не может занимать госдолжности.

В свою очередь тогдашний заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка (сейчас – генеральный прокурор) заявил, что люстрационные требования не распространяются на должности в администрации президента. Собственно Богдан считает "абсолютно несправедливым" тот факт, что он попал под люстрацию.

Кроме этого, после назначения некоторые СМИ обвиняли Богдана в посещении территории России, однако он это отрицал, подчеркивая, что он является невъездным в страну-агрессорку.

Чем запомнился Богдан на посту главы АПУ/ОПУ

Заняв пост главы АПУ, Богдан заявлял о вероятности вынесения на всенародный референдум вопроа о заключении мирных договоренностей с РФ.

24 июля 2019-го Богдан обратился к правительству с просьбой уволить главу КГГА Виталия Кличко, что стало поводом для многочисленных политических ток-шоу с участием обоих политиков, но эта история пока не дошла до своего логического завершения. Очевидно, что вопрос будет решен уже после нынешних выборов городского головы Киева.

Летом журналисты проекта Bihus.Info заявили, что Богдан засветился в оффшорной схеме, причастному к кредитной афере на 200 миллионов.

Также Андрей Богдан запомнился тем, что после «нормандского» саммита в Париже 9-10 декабря во время пресс-подхода Зеленского к украинским журналистам он спел песню Океана Эльзы "Холодно", призывая таким образом журналистов быстрее завершать свои вопросы к главе государства, чем порадовал пользователей соцсетей.

(момент с Богданом - с 23:15)