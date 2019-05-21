Новый глава АП Богдан допустил вынесение на референдум мирных соглашений с Россией

По словам Андрея Богдана, если окончательное решение относительно переговоров с Россией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение - чтобы народ Украины принял это решение", - заявил Богдан.

Глава АП отметил, что разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.

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По словам Богдана, если окончательное решение относительно переговоров с Российской Федерацией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум, добавляет ТСН.

"Конечное решение, если оно будет не однозначно воспринято обществом, или возникнут проблемные точки для восприятия теми или другими, то его могут вынести на референдум", - сказал он.

По словам Богдана, решение того или иного политика может расколоть общество. "Нужно чтобы не политик принимал решение, которое расколет общество, а чтобы общество само принимало решения", - подчеркнул глава Администрации президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.