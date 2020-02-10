Угрозы Зеленскому: суд обязал волонтерку Зверобой носить электронный браслет

Она должна прибывать на допрос по первому запросу следователя и не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, сдать паспорта для выезда за границу.

Печерский районный суд Киева применил к Марусе Зверобой (Елене Беленькой) меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание пришли несколько десятков человек, которые поддерживают Зверобой, в частности, в зал судебных заседаний зашли народные депутаты от фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова, Яна Зинкевич, Ахтем Чийгоз, а также народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

В начале заседания адвокаты подали ходатайство о направлении дела в апелляционный суд для определения подсудности.

По словам адвокатов, соответствующее ходатайство основывается на том, что первый следственный отдел Центрального аппарата Государственного бюро расследований, следователь которого вручил Зверобой подозрение и ведущий досудебное расследование, расположен по адресу в Шевченковском районе столицы, а поэтому рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения должно происходить в Шевченковском районном суде Киева.

Кроме того, защита отметила, что осуществление всех следственных процессуальных действий происходило в Шевченковском районе.

Прокурор Офиса генерального прокурора возразил против удовлетворения ходатайства.

Судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

После этого защита заявила об отводе прокурора за его, по мнению адвокатов, небеспристрастность, однако судья отказал.

Прокурор отметил, что, согласно подозрению, Зверобой, действуя с прямым умыслом и в сговоре с народным депутатом Софией Фединой, высказывала угрозы жизни в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с его политической деятельностью и угрозы убийства в адрес президента в связи с его государственной деятельностью.

Таким образом, по мнению следствия, есть основания полагать, что Зверобой совершила преступление средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура просит удовлетворить ходатайство следователя ГБР и применить к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства и возложить на нее следующие обязанности: прибывать на допрос по первому запросу следователя, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, сдать паспорта для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Защита заявила, что считает подозрение необоснованным и не видит необходимости в применении меры пресечения, поэтому просит суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Судья принял решение удовлетворить ходатайство следователя ГБР и применить к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства.

Сторонники Зверобой встретили решение криками «Ганьба!» («Позор»).

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Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

«Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.

6 февраля Зверобой вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.