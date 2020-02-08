"Назвал меня "президентом мира"": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским и пригласил его посетить Украину (фото)

Глава государства обратился к Святому Престолу и лично к Его Святейшеству Папе Франциску с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины развивать более тесное взаимодействие с Ватиканом.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках официального визита в Ватикан президент провел встречу с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям архиепископом Полом Ричарда Галлахером.

Зеленский отметил плодотворное сотрудничество, которое удалось развить за 28 лет дипломатических отношений между Украиной и Святым Престолом, дата установления которых символически совпадает с сегодняшним визитом. «Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего», - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что пригласил Папу Римского Франциска в Украину.

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Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к миру и обращается к Святому Престолу и лично к Его Святейшеству Папе Франциску с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

«Владимир Зеленский также обратился к Святому Престолу с просьбой помочь нашему государству освободить своих граждан», - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства.

Так же Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

«Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» - вот такой у меня сейчас имидж в Европе », - отметил Зеленский после аудиенции.

Президент подчеркнул, что Папу Франциска очень ждут в Украине, где он имеет чрезвычайно большую поддержку и доверие.

«Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», - подчеркнул Зеленский.

Также, сообщили в пресс-службе, глава Украинского государства и Папа Римский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

«Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу «Папа для Украины», которая помогла 900 тысячам украинцам, пострадавшим на Донбассе», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развитии общества.