В оккупированном Крыму заметили Табачника (фото)

В 2015 году СБУ объявила "министра образования" в розыск.

В аннексированном Крыму заметили экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым.Реалии.

Бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе.

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Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские номера не обслуживаются.

После аннексии Крыма в 2014 году Дмитрий Табачник был включен в санкционный список Евросоюза. В 2015 году СБУ объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. В 2015-м сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.