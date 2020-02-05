В оккупированном Крыму заметили Табачника (фото)
15:42, 05 февраля 2020Политика
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В 2015 году СБУ объявила "министра образования" в розыск.
Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах / ru.krymr.com
В аннексированном Крыму заметили экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
Об этом сообщает Радио Свобода. Крым.Реалии.
Бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе.
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Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские номера не обслуживаются.
После аннексии Крыма в 2014 году Дмитрий Табачник был включен в санкционный список Евросоюза. В 2015 году СБУ объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах.
До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. В 2015-м сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.
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