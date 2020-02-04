Международная группа по помощи жертвам катастрофы самолета МАУ требует от Ирана передать ей "черные ящики"

Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан настроены найти общие позиции относительно правовых вариантов ведения переговоров с Ираном о его ответственности за сбитие самолета, чтобы обеспечить правосудие, в том числе о выплате компенсаций семьям жертв.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS75 (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Канады.

В частности, участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы провели пятую встречу в формате видеоконференции.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать "черные ящики". Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации предусмотрено, чтобы это произошло без промедления. Иран должен передать "черные ящики" немедленно, что будет свидетельством готовности предоставить полный и прозрачный отчет об этом происшествии", - говорится в заявлении.

Также сказано, что по этому поводу министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта Марк Гарно официально обратились в Международную организацию гражданской авиации, о чем было сообщено во время видеоконференции.

Кроме того, отмечается что все 5 стран настроены найти общие позиции относительно правовых вариантов ведения переговоров с Ираном о его ответственности за сбитие самолета, чтобы обеспечить правосудие, в том числе о выплате компенсаций семьям жертв.

Вместе с тем все страны договорились продолжать оказывать давление на Иран с целью обеспечения подотчетности, прозрачности и справедливости для семей жертв сбитого самолета.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

По его словам, обнародованная накануне украинскими СМИ запись разговора диспетчера аэропорта Тегерана с пилотом другого самолета, который заявил, что видел ракету, сбившую самолет МАУ, является частью доказательств, которые иранская сторона предоставила украинским экспертам в рамках совместной следственной группы относительно аварии.