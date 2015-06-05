У Януковича отобрали земли в резиденции "Синегора"
Решением Богородчанского районного суда удовлетворены еще два иска прокуратуры Ивано-Франковской области о признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки в государственной резиденции «Синегора».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как напомнили в ГПУ, земли площадью 0,5 га были приватизированы экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными лицами на основании поддельных решений сельского совета.
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На этих участках, постоянным пользователем которых является Государственное управление делами, были незаконно построены дачные дома, отмечается в сообщении.
Чтобы вернуть земли природно-заповедного фонда, прокуратура области предъявила в суд четыре исковых заявления. В данное время иски удовлетворены, земли возвращены в государственную собственность.