У Януковича отобрали земли в резиденции "Синегора"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как напомнили в ГПУ, земли площадью 0,5 га были приватизированы экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными лицами на основании поддельных решений сельского совета.

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На этих участках, постоянным пользователем которых является Государственное управление делами, были незаконно построены дачные дома, отмечается в сообщении.

Чтобы вернуть земли природно-заповедного фонда, прокуратура области предъявила в суд четыре исковых заявления. В данное время иски удовлетворены, земли возвращены в государственную собственность.