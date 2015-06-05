У Януковича отобрали земли в резиденции "Синегора"

15:11, 05 июня 2015
Политика
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Решением Богородчанского районного суда удовлетворены еще два иска прокуратуры Ивано-Франковской области о признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки в государственной резиденции «Синегора».

Гори будинок / Google Maps, Vasyl Shutyak

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как напомнили в ГПУ, земли площадью 0,5 га были приватизированы экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными лицами на основании поддельных решений сельского совета.

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На этих участках, постоянным пользователем которых является Государственное управление делами, были незаконно построены дачные дома, отмечается в сообщении.

Чтобы вернуть земли природно-заповедного фонда, прокуратура области предъявила в суд четыре исковых заявления. В данное время иски удовлетворены, земли возвращены в государственную собственность.

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