Тимошенко передала в ВР программу приватизации

Правительство передало на рассмотрение парламента государственную программу приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что вокруг данного вопроса “была дискуссия, но она (программа – УНИАН) зашла в парламент”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Верховная Рада “ее рассмотрит и с удовольствием примет”.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины “О государственной программе приватизации на 2008-2012 года”.