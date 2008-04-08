Тимошенко передала в ВР программу приватизации
16:18, 08 апреля 2008Политика
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Яценюк обещал " с удовольствием принять"
Правительство передало на рассмотрение парламента государственную программу приватизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Он отметил, что вокруг данного вопроса “была дискуссия, но она (программа – УНИАН) зашла в парламент”.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, Верховная Рада “ее рассмотрит и с удовольствием примет”.
Как сообщал УНИАН, 26 марта Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины “О государственной программе приватизации на 2008-2012 года”.
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