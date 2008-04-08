Список НУ-НС на выборах в Киеве возглавит Луценко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что возглавит список блока “Наша Украина – Народная самооборона” на выборах в Киевский горсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Завтра на пресс-конференции я объявлю о том, кто возглавит избирательный список НУ-НС в Киевский городской совет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

На уточняющий вопрос кто и когда примет такое решение, министр, улыбаясь, уверенно ответил: «Через несколько часов оно будет принято».

Также Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что блок НУ-НС имеет программу развития Киева, которая, в частности, «предусматривает прекращение очевидной для всех массовой коррупции», а также решения проблем, которые беспокоят население столицы Украины.