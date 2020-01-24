САП закрыла дело против экс-главы ЦИК Охендовского

Охендовского подозревали в получении взяток из так называемой «черной кассы» Партии регионов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против экс-председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на запрос УНИАН о ходе досудебного расследования по соответствующему уголовному производству.

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«По решению процессуального руководителя в производстве - прокурора САП - уголовное производство №52016000000000166 от 30.05.2016 закрыто на основании ст.284 УПК Украины», - говорится в ответе НАБУ.

В статье 284 (закрытие уголовного производства и производства в отношении юридического лица) УПК Украины указаны условия, при которых уголовное производство закрывается.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и в тогдашний председатель ЦИК Охендовский.

Охендовскому было сообщено о подозрении в получении взяток в особо крупных размерах, а именно средств так называемой «черной кассы» Партии регионов. Общая сумма взяток, инкриминируемых подозреваемому, составляет более 160 тыс. долларов.

В НАБУ сообщили, что достоверность подписей Охендовского в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов показали две экспертизы.

В то же время, Охендовский заявлял о своей невиновности и выражал уверенность, что дело против него «развалится».

9 июня 2017 года САП приостановила следствие по делу против Охендовского до получения ответов о предоставлении международной правовой помощи.

В мае 2018 года руководитель САП Назар Холодницкий приостановил расследование дела.

15 января 2019 года Центр противодействия коррупции сообщил, что Киевский апелляционный суд отказал САП в удовлетворении жалобы на решение Печерского районного суда Киева об обязательстве прокуратуры закрыть или направить в суд дело по подозрению Охендовского в получении взятки. Таким образом, САП обязана была закрыть или передать дело Охендовского в суд.