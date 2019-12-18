САП сообщила о подозрении экс-депутату в незаконном получении компенсации за жилье

Депутат получил в наследство квартиру в Киеве, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье.

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва в незаконном получении компенсации за жилье.

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Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Экс-депутат подозревается в незаконном получении компенсации на расходы за наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

«Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций», - говорится в сообщении.

Бывшему народному депутату инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям.