У Порошенко рассказали, придет ли он в ГБР на допросы

На дни допросов Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию.

Экс-президент Украины Петр Порошенко придет на допросы в ГБР «при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины».

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

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«Публичные «приглашения» на допросы, не предусмотренные никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», - говорится в сообщении.

Впрочем в пресс-службе сообщили, что Порошенко отменил визит в Швейцарию, и назвали условия, при которых он придет на допросы.

«Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна лишь при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины», - отметили в пресс-службе Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины, действующим народным депутатом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений.