«Украинский меридиан» дает Черновецкому 33,4% (опрос)

Рейтинг действующего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО вырос на сегодня по сравнению с предыдущей неделей на 1,4% и составляет 33,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты социологического опроса, проведенного 31 марта - 6 апреля ГО «Центр общественных исследований «Украинский меридиан» среди киевлян, обнародовал эксперт центра Сергей КУЗКА.

По его словам, также вырос рейтинг Николая КАТЕРИНЧУКА, который на сегодня составляет 11,9% против 10,1% на прошлой неделе. Вместо этого Виталий КЛИЧКО, сказал эксперт, теряет благосклонность киевлян: его рейтинг снизился на 4,1% и составляет 16,6%.

Тенденция к снижению рейтинга В.КЛИЧКО, заметил эксперт, определяется двумя факторами. Во-первых, сказал он, о выдвижении своей кандидатуры на должность мэра заявил Н.КАТЕРИНЧУК. Результатом его заявления стал переток электората В.КЛИЧКО – молодые и тех, кто просто принципиально против Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО - к Н.КАТЕРИНЧУКУ. На фоне В.КЛИЧКО, как сказал С.КУЗКА, "блестящего боксера и только", Н.КАТЕРИНЧУК выглядит более привлекательной альтернативой, поскольку его профессиональная подготовка как юриста, экономиста, разработчика проекта Налогового кодекса, в глазах киевлян позволяет ему реально претендовать на должность Киевского городского председателя.

Во-вторых, фактором, который предопределяет снижение уровня поддержки В.КЛИЧКО, отметил эксперт, является "его окружение, отдельные персоналии из которого прямо связаны в общественном сознании с нецелевым использованием средств городского бюджета и искажением исторического лица города".

По его словам, похожие тенденции наблюдаются и среди лидеров выборов в Киевсовет. Так, происходит рост рейтинга Блока Леонида Черновецкого, который достиг 22,1%.

Как отметил С.КУЗКА, рост рейтинга Блока Черновецкого связан с обнародованием городской властью отчета о своей деятельности за 2007 год, а также, по его словам, с быстрой реакцией, которая обеспечила разблокирование заблокированных Госказначейством по поручению Кабмина муниципальных социальных выплат пенсионерам и социально уязвимым слоям киевлян.

По данным С.КУЗКИ, существенно снизилось расположение киевлян к Блоку Юлии Тимошенко, которое находится в настоящее время на уровне 18,2%.

По мнению эксперта Центра «Украинский меридиан», такая тенденция предопределена, прежде всего, ухудшением макроэкономических параметров развития страны: ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, топлива и т. п.

По данным «Украинского меридиана», сейчас рекордное количество украинцев считает, что их жизнь ухудшилась. Следовательно, сказал С.КУЗКА, стремительное падение рейтинга Юлии ТИМОШЕНКО как премьер-министра закономерно отражается на рейтинге БЮТ, а надежды, что те симпатики Ю.ТИМОШЕНКО, которые еще остались, автоматически будут голосовать за «киевский БЮТ», в котором нет узнаваемых лиц, не оправдываются.

В опросе методом прямого интервью приняли участие 900 киевлян. Погрешность составляет не больше 2,2%.