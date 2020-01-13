В МИД признают, что посольство Украины в Иране допустило ошибку, опубликовав информацию относительно самолета

В ведомстве пояснили, что «спросонья что-то сделали не так - дипломаты тоже люди».

В Министерстве иностранных дел признают, что посольство Украины в Иране допустило ошибку, опубликовав информацию относительно катастрофы самолета вблизи Тегерана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

«Безусловно, посольство допустило ошибку, причем большую ошибку», - сказал он.

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По его словам, узнав об авиакатастрофе, посол и консул выехали в аэропорт, где и была запрошена информация у иранских властей.

Заяц отметил, что были запросы от журналистов, от органов власти, и посольство должно было поставить в начало текста, который оно опубликовало, что информация дана по сообщению иранских органов власти, поскольку у посольства Украины и у украинских органов власти на тот момент не было никакой другой информации.

Он сообщил, что сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества именно об этом и говорилось.

«После того, как тела жертв будут репатриированы в Украину, а сейчас посольство работает в круглосуточном режиме, мы проведем анализ, почему так произошло, и будут приняты меры для того, чтобы обучить, если мы поймем, что не хватало знаний, опыта тем, кто так поступил, и наказать, если мы констатируем, что были обученные дипломаты, но вопреки установленным инструкциям поступили не так, как их учили», - сказал госсекретарь МИД.

Он отметил, что сейчас для посольство неотложной задачей является «вернуть останки человеческих тел и передать родственникам, чтобы они могли нормально попрощаться».

Второй задачей, отметил Заяц, является обеспечение эффективного взаимодействия с иранскими властями для того, чтобы собрать доказательства и выяснить все обстоятельства. Только после этого можно будет вернуться к вопросу о размещенной информации на сайте посольства, добавил чиновник.

На вопрос о том, что оппозиция обвиняла посольство, что оно сделало такое заявление по подаче Министерства иностранных дел или Офиса президента, он ответил: «Всегда когда что-то происходит, то первое, что говорят - какие-то конспирологические теории - в 5 часов утра МИД работает только в формате оперативного дежурства, и оперативный дежурный не согласовывает ни заявления, ни комментарии ...».

«Поэтому это то, что сделало посольство в нерабочее время, потому что рабочее время еще не началось - всех разбудили и спросонья что-то сделали не так - дипломаты тоже люди», - подытожил Заяц.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ называло аварию двигателя самолета, и «версия теракта исключается». Впоследствии эта информация была изменена.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления относительно причин аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.