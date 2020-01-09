Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в расследовании катастрофы самолета МАУ - Трюдо

Владимир Зеленский в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады в авиакатастрофе в Иране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании причин катастрофы украинского самолета рейса PS752.

Как сообщал пресс-служба главы государства, Зеленский в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады в авиакатастрофе в Иране.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул президент.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Премьер-министр Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

По словам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, специалисты проверяют версию о поражении "Боинга" ракетой зенитного ракетного комплекса "Тор" российского производства. Среди других основных версий катастрофы самолета МАУ в Иране называл разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.