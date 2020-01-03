НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы (видео)

Уголовное производство было открыто по решению суда.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство, касающееся бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Читайте такжеТруба заявил, что "прослушку" в его кабинете установил один из подчиненныхСоответствующие документы обнародовал адвокат Игорь Головань, который является защитником экс-президента Петра Порошенко в делах против него в ГБР.

Он отметил, что уполномоченные лица НАБУ были обязаны внести соответствующие сведения в ЕРДР определением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

В документах указано, что досудебное расследование было начато 19 декабря 2019 года. В выписке из ЕРДР отмечается, что НАБУ расследуют возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.

Ранее УНИАН сообщал, что 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР.