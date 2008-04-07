Яценюк надеется, что ВР за две недели справится с ВТО

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что на протяжении двух недель парламент примет все необходимые документы для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов ВР.

Он напомнил, что в парламенте на протяжении двух ближайших недель состоятся пленарные заседания.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что в ВР уже поступил ратификационный протокол относительно вступления Украины в ВТО, и он сейчас находится на рассмотрении профильного комитета.

«Надеюсь, что на протяжении двух пленарных недель мы завершим процедуру как ратификации соответствующего протокола, так и принятия всех законопроектов относительно вступления Украины в ВТО», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также обратился к депутатам с просьбой завтра во время пленарного заседания не обременять работу парламента рассмотрением политических вопросов.

А.ЯЦЕНЮК выступил с предложением во вторник рассмотреть ряд законопроектов, которые внесены Президентом и Кабинетом министров и имеют социально-экономическую направленность.