Меркель и Путин отреагировали на обмен пленными на Донетчине

Лидеры Германии и РФ позитивно оценили состоявшееся взаимное освобождение удерживаемых лиц между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин позитивно оценили состоявшийся сегодня в Донецкой области обмен удерживаемыми лицами по схеме "всех установленных на всех установленных".

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Об этом говорилось во время телефонного разговора двух лидеров, сообщается на сайте Кремля.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, среди прочего Путин и Меркель обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

"Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - сообщают в Кремле.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.