Порошенко требует найти "козла отпущения" в провале либерализации визового режима с ЕС

Об этом на своей странице в Facebook сообщает уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко.

"Президент потребовал кадровых решений и выводов в отношении руководителей тех служб, которые медлили с выполнением определенных пунктов плана действий по либерализации визового режима. Больше всего замечаний к миграционной службе и МВД", - говорится в сообщении.

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По словам нардепа, на днях состоялось специальное совещание относительно четкого графика выполнения плана действий, ВР также приняла постановление с четкими временными рамками к правительству относительно выполнения плана.

"И мы из правительства не слезем. Или будут кадровые решения и, я думаю, здесь фракции коалиции будут едиными. До сентября все пункты плана действий должны быть выполнены, и мы имеем все шансы на безвизовый режим с 2016 (учитывая бюрократические процедуры ЕС это может быть не начало года, но это уже детали)", - подчеркнула она.

Геращенко также прогнозирует, что в ближайшее время решится вопрос назначения вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Как сообщал УНИАН, Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан подчеркнул, что положительная оценка в отношении выполнения Украиной требований для получения безвизового режима с ЕС зависит только от самой Украины. В случае положительного развития событий, безвизовый режим может быть введен в 2016 году.