Премьер Латвии сказала, при каких условиях ЕС назовет даты по либерализации визового режима
15:06, 28 апреля 2015Политика
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В случае выполнения Украиной необходимых критериев на саммите Восточного партнерства в Риге в мае будут названы конкретные даты относительно либерализации визового режима.
Страуюма отметила, что Украина должна выполнить все критерии по визовому режиму / www.ves.lv
Об этом заявила премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма во время Донорской конференции в Киеве.
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"Сейчас ничего не могу обещать, что для Грузии будет либерализация визового режима, того же не могу обещать и для Украины. Единственное, что могу обещать - данные уже будут, и если критерии будут выполнены, тогда конкретные даты будут известны", - сказала она.
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