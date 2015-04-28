Премьер Латвии сказала, при каких условиях ЕС назовет даты по либерализации визового режима

Об этом заявила премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма во время Донорской конференции в Киеве.

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"Сейчас ничего не могу обещать, что для Грузии будет либерализация визового режима, того же не могу обещать и для Украины. Единственное, что могу обещать - данные уже будут, и если критерии будут выполнены, тогда конкретные даты будут известны", - сказала она.