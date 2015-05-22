Рада разрешила использовать в суде как доказательство видео - и аудиофиксацию взяточничества чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 273 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Данным законом разрешено использовать в суде как доказательство видео - и аудиофиксацию вымогательства чиновником взятки.

В целом этот закон предусматривает усиление роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями путем введения института общественного обвинения в уголовном производстве.

Согласно закону, общественным обвинителем может быть физическое или юридическое лицо, которое непосредственно является пострадавшим от уголовного преступления или которому стало известно о совершении служебных преступлений с признаками коррупционных деяний в отношении других лиц, предусмотренных статьей 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), статьей 370 (провокация подкупа) Уголовного кодекса Украины. При этом общественный обвинитель пользуется теми же правами, что и следователь и прокурор, и становится полноправным участником расследования уголовного производства.

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Председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что данным законом общественному обвинителю "предоставляется юридическое оружие в противодействии коррупции, которое позволяет инициировать особый порядок уголовного производства; пользоваться техническими средствами для фиксации преступления; ходатайствовать о применении мер обеспечения в уголовном производстве; обжаловать бездействие и другие незаконные действия следователя и прокурора".

Он добавил, что в соответствии с законом, с момента подачи заявления общественным обвинителем об уголовном правонарушении и внесении соответствующих сведений в ЕРДР следователь, прокурор имеют 10 дней для того, чтобы сообщить о подозрении лицу, совершившему преступление.

После сообщения о подозрении следователь, прокурор имеет еще 20 дней для составления обвинительного акта и обращения с ним в суд.

Согласно закону, в случае установления оснований, предусмотренных статьей 284 Уголовного процессуального кодекса, следователь, прокурор обязан закрыть уголовное производство.

В случае закрытия следователем, прокурором уголовного производства общественный обвинитель вправе обжаловать такое закрытие. И в случае удовлетворения судом такой жалобы, следователь, прокурор обязаны составить обвинительный акт и обратиться с ним в суд.

Кожемякин сообщил, что данным законом общественном обвинителю предоставляются те же права, что и органам досудебного расследования.