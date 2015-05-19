Заместителя мэра Тернополя задержали за 217 тысяч гривень земельной взятки

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Украины совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел Украины разоблачили противоправную коррупционную деятельность заместителя Тернопольского городского председателя, депутата Тернопольского облсовета, который, занимая ответственное положение, с целью незаконного личного обогащения, злоупотребляя своим служебным положением, систематически требовал и получал неправомерную выгоду за решение вопросов о предоставлении в пользование земельных участков на территории города ялта», - говорится в сообщении.

В частности, у чиновника во время обыска обнаружены и изъяты часть денежных средств в сумме 135 тыс. грн, которые он требовал и получил от гражданина за предоставление в пользование земельного участка. В целом заместитель городского головы требовал и получил неправомерную выгоду на общую сумму 217 тыс грн, проинформировали в ГПУ.

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В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного чиновника меры пресечения, сообщили в Генпрокуратуре.

Процессуальное руководство в производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Имя задержанного не называется.