В Польше советуют не ждать решения всех проблем в Украине с появлением антикоррупционного бюро

Об этом польскому агентству РАР сказал глава польского Центрального антикоррупционного бюро (СВА) Павел Войтуник после вчерашних переговоров с представителями украинских властей в Киеве.

"Иллюзией было бы думать, что Национальное антикоррупционное бюро, которое создается в Украине и которое будет иметь несколько сотен работников, самостоятельно сможет решить все проблемы", - сказал он.

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Руководитель сформированного в 2006 году СВА напомнил, что в Польше еще до создания этого органа действовали антикоррупционные подразделения в различных службах, среди которых он упомянул полицию, пограничную и таможенную службу.

"Мы в Польше заполняем лишь определенную нишу, действуем там, где другие институты не достают; мы являемся лишь частью целой системы", - сказал Войтуник.

Глава СВА также назвал непростой задачей побороть коррупцию в Украине.

"Часто слышу мнения, что коррупция в Украине является такой же, какой была в Польше в 80-х или 90-х годах. Однако мне кажется, что там она существует на высшем уровне и более деструктивно действует на государство", - сказал он, отметив, что перед украинцами "долгая дорога" для ее преодоления.

Войтуник тоже отметил, что убеждал своих собеседников в Киеве не думать о коррупции как о "политическом, а как об общественном явлении и патологии".

"Я предостерегал, в частности, от соблазна сделать политическими эти структуры, риска не до конца продуманных действий в сфере медийной политики и других ошибок, с которыми мы также столкнулись", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Войтуник прибыл в Киев по личному приглашению главы правительства Арсения Яценюка, с которым вчера он провел переговоры, а также с главами МВД, Министерства юстиции и новоназначенным руководителем Национального антикоррупционного бюро.