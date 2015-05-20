Нардеп обвиняет посла Украины в провале ратификации Ассоциации с ЕС в Чехии

Об этом написала председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в Facebook, сообщает Lb.ua.

"Парламент Чехии не ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной. Это — тоже один из результатов работы посла Украини в Чехии Бориса Зайчука. Господин (министр иностранных дел Павел.— ред) Климкин должен набраться смелости для серьезной люстрации и реформ дипслужбы", — написала Гопко.

В то же время она заявила, что парламентский Комитет по иностранным делам готов содействовать улучшению условий труда дипломатов.

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20 мая чешские коммунисты заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

Напомним, процесс ратификации завершили и направили в генеральный секретариат Совета ЕС ратификационные грамоты такие страны ЕС: Испания Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония.