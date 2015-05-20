Чешские коммунисты наложили вето на ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС
Чешские коммунисты наложили вето на предложение ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, вопрос даже не рассмотрела нижняя палата парламента Чехии.
Об этом сообщает издание Parlamentni listy, пишет Европейская правда.
Таким образом, вопрос рассмотрения ратификации Украина-ЕС даже не был внесен в повестку дня нижней палаты чешского парламента.
При этом блокировка ассоциации состоялась именно в тот день, когда в Чехии с визитом находился глава МИД Украины Павел Климкин.
"Поздравления коалиции, которая позволила коммунистам блокировать ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. И именно в тот день, когда у нас находился с визитом глава МИД Украины. Круто", - иронизирует по этому поводу чешский общественный активист Якуб Янда.
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При этом вопрос внесения в повестку дня ратификации ассоциации будет поднят на следующей встрече нижней палаты во второй половине июня.
Стоит отметить, что глава МИД Чехии Любомир Заоралек заявлял, что готов убедить коллег по Социал-демократической партии ратифицировать Соглашение.