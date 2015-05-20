Чешские коммунисты наложили вето на ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

Об этом сообщает издание Parlamentni listy, пишет Европейская правда.

Таким образом, вопрос рассмотрения ратификации Украина-ЕС даже не был внесен в повестку дня нижней палаты чешского парламента.

При этом блокировка ассоциации состоялась именно в тот день, когда в Чехии с визитом находился глава МИД Украины Павел Климкин.

"Поздравления коалиции, которая позволила коммунистам блокировать ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. И именно в тот день, когда у нас находился с визитом глава МИД Украины. Круто", - иронизирует по этому поводу чешский общественный активист Якуб Янда.

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При этом вопрос внесения в повестку дня ратификации ассоциации будет поднят на следующей встрече нижней палаты во второй половине июня.

Стоит отметить, что глава МИД Чехии Любомир Заоралек заявлял, что готов убедить коллег по Социал-демократической партии ратифицировать Соглашение.